Q2 zendt vanavond de terugmatch uit van PSV tegen BATE Borisov. VIER begint met het tweede seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’. Op NPO2 ontmoet Adriaan van Dis de 83-jarige Dalai Lama. VTM toont de 007-parodie ‘Johnny English’.

1) Bake Off Vlaanderen

Vanavond is Wim Opbrouck terug met de tweede jaargang van ‘Bake Off Vlaanderen’. De acteur/presentator mocht tijdens de opnamedagen blijven slapen in het kasteel van de notaris die ...