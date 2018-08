Tim Wellens gaat op zoek naar tweede zege op rij in GP van Wallonië

Woensdag werd de 59ste editie van de GP van Wallonië (1.1) voorgesteld. De Waalse semiklassieker start dit jaar niet meer in Chaudfontaine, startplaats sinds 2013, maar in Blegny. Vandaaruit wordt koers gezet richting de aankomst op de Citadel van Namen. Er zullen negentien teams starten, waaronder Lotto Soudal en uittredend winnaar Tim Wellens.

Na de start in Blegny komen de renners via Soumagne, Olne, Theux, Stoumont en Werbomont opnieuw op het oude, traditionele parcours van de GP van Wallonië terecht.

“Het nieuwe parcours is vanaf de start zwaarder”, legde koersdirecteur Christophe Brand uit. “Vooral de hellingen in Trasenster en Desnié in de eerste kilometers zullen er inhakken bij de renners. Vanaf Werbomont volgt de typische finale naar de Citadel met onderweg de hellingen van Ermeton, Lustin en Tienne aux Pierres.

Tim Wellens, de winnaar van vorig jaar, tekent opnieuw present. Hij bleef vorig jaar twee andere oud-winnaars, de Fransen Tony Gallopin (2016) en Julien Simon (2012), voor. Wellens won eerder deze zomer ook al de Ronde van Wallonië.

Grote Prijs van Wallonië (1.1), 59e editie, 205,9 km

- Start: op Place Sainte-Gertrude in Blegny om 12u00.

- Aankomst: op de Citadel van Namen omstreeks 17u08.

- Hellingen: Côte de Transenter (km 13,8), Côte d’Ermeton (km 161,2), Côte de Lustin (km 179,3), Tienne aux Pierres (km 179,3) Citadel van Namen (km 196,7).

- Deelnemende teams:

WorldTour: Lotto Soudal, AG2R La Mondiale, Groupama-FDJ, Trek-Segafredo

Procontinentaal: Aqua Blue Sport, Cofidis, Direct Energie, Hagens Berman Axeon, Israel Cycling Academy, Roompot-Nederlandse Loterij, Sport Vlaanderen-Baloise, Fortuneo-Samsic, Veranda’s Willems-Crelan, Wanty-Groupe Gobert, WB-Aqua Protect-Veranclassic.

Continentaal: AGO-Aqua Service, T.Palm-Pôle Continental Wallon, Tarteletto-Isorex, Roubaix-Lille Métropole.

. Recente relijst:

2000. Alberto Elli (Ita)

2001. Axel Merckx (BEL)

2002. Dave Bruylandts (BEL)

2003. Dave Bruylandts (BEL)

2004. Nick Nuyens (BEL)

2005. Nick Nuyens (BEL)

2006. Philippe Gilbert (BEL)

2007. Bert De Waele (BEL)

2008. Stefano Garzelli (Ita)

2009. Nick Nuyens (BEL)

2010. Paul Martens (Dui)

2011. Philippe Gilbert (BEL)

2012. Julien Simon (Fra)

2013. Jan Bakelants (BEL)

2014. Greg Van Avermaet (BEL)

2015. Jens Debusschere (BEL)

2016. Tony Gallopin (Fra)

2017. Tim Wellens (BEL)