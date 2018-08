Tweede editie van de Boyerfeesten opnieuw een schot in de roos

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Op zaterdag 18 en zondag 19 augustus vond de tweede editie van de Boyerfeesten plaats en het was opnieuw een schot in de roos. De Boyerfeesten is een tweedaags festival in het Stokkemse gehucht Boyen dat georganiseerd wordt door enkele buurtbewoners en plaatsvindt tussen de maïsvelden.

Op zaterdagnamiddag werd er opgewarmd met een talentenjacht waaraan onder andere de Stokkemse schutterij meedeed. Op zaterdagavond kwam het feest echt op gang tijdens de 27+ fuif met de beste coverband van Vlaanderen ‘Les Truttes’ en Studio Brussel DJ Dirk Stoops.

Zondagochtend kwamen enkele honderden mensen frühshoppen op de tonen van Die Batseklatsers en daarna was het tijd voor de ondertussen legendarische zitmaaiercross. Nadat vorig jaar vele nieuwsgierigen de kat uit de boom keken werd er afgelopen jaar druk gesleuteld aan zitmaaiers van alle vormen en klassen. Dit resulteerde in maar liefst 22 rijders.

De zitmaaiercross werd aangekleed door een optreden van 4quads en van Charmezanger Joe Hardy dat zeker gesmaakt werd bij de 1.500 aanwezigen. Deze laatste artiest vergiste zich wel pijnlijk toen hij opende met ‘Hallo Maasmechelen’, of was dat juist onderdeel van de show?

De opbrengsten van het festival gaan naar projecten die de leefbaarheid in het gehucht Boyen ten goede komen en naar de organisatie van de volgende edities. Het geslaagde weekend geeft de organisatoren van VZW Boyercomité alleszins volle moed om te beginnen aan de voorbereiding van de 3de editie.