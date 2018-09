Back to work: een professionele outfit met enkele basics

Elke dag een andere werkoutfit samenstellen die stijlvol én comfortabel is, kan een behoorlijke struggle zijn. Tenzij je vertrekt vanuit enkele goede basics. Makkelijk te combineren, comfortabel en altijd stijlvol!

1. Een klassiek wit hemd

Dé klassieker onder de klassiekers die het altijd goed doet op de werkvloer. Makkelijk te combineren met een geklede broek of kokerrok voor meetings, of met een jeansbroek voor een iets minder formele look.

2. Een geklede broek

Perfect voor wie heel wat tijd rechtopstaand doorbrengt en graag een platte schoen draagt. Draag er verder een hemd en eventueel een blazer op of combineer met een fijne trui. Een verfijnde print op je broek kan – een opvallende print eist te veel aandacht op waardoor je minder makkelijk kan combineren.

3. Een little black dress

Niets zo stijlvol als een zwart jurkje. Kies voor een hoge of gesloten neklijn en let erop dat de zoom maximum 10 cm boven je knieën valt. Combineer met een mooie blazer en een paar pumps met blokhak.

4. Een losse, gebreide trui

Gecombineerd met een kokerrok, plissérok of geklede broek en pumps vormt het een stijlvolle en comfortabele outfit. Kies voor een natuurlijke tint als beige, écru of kaki om eindeloos te combineren.

5. Een kokerrok

Kokerrokken staan bekend als rasechte kantoorklassiekers. Dat hoeft echter niet te betekenen dat je in een mantelpakje naar je werk hoeft te gaan. Gecombineerd met een losse trui of vlotte blouse is het minder stijf, maar nog altijd stijlvol!

6. Een grote handtas

Size does matter als je handtas ook heel wat documenten en je laptop herbergt. Kies voor een lederen exemplaar in een neutrale kleur met stevige hengels. Zo kan je handtas tegen een stootje en heb je er jaren plezier van.

7. Mocassins

Dé platte schoen bij uitstek die op en top office proof is. Een paar mocassins in een metallic kleur als zilver combineer je letterlijk met élke broek.

8. Pumps

Onmisbaar onder een jurkje of rok. Hoe wijder je jurkje of rok, hoe dikker je hak mag zijn. Onder een aansluitende jurk of rok draag je dan weer beter een fijnere hak. Zowel zwarte pumps als huidkleurige pumps combineer je met bijna alles.