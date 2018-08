Bekende Vlamingen stellen hun nieuwe collecties voor bij ZEB

Op het einde van de zomer hangen nieuwe collecties in de winkelrekken, ook de CO.Creation-stuks die bekende Vlamingen ontwierpen voor modeketen ZEB. Dinsdag stelden onder meer Astrid Coppens en Veronique Leysen hun lijn voor. Een overzicht van hun stijl voor het komende najaar.

Astrid - Black Label

In de collectie van Astrid Coppens zit, zoals gewoonlijk, een flinke dosis zwart met een stoere twist. Denk aan een lederen cropped broek met hoge taille. Dat zwart gaat heel goed samen met de camelkleurige accenten in de lijn. De Hollywoodvrouw heeft ook een oog voor trends, zo integreert ze de populaire luipaardprint in deze herfstcollectie in de vorm van onder meer een zwierig jurkje en zakelijke blouse.

Yentl Keuppens - Little Fortune

In de collectie van Yentel ligt een geruit patroon aan de basis. De blondine toont in haar campagne dat je patronen gerust met elkaar kunt combineren. Haar jas draagt ze met een jurkje met lippenprint erop. Zoals we het van de fashionista gewoon zijn, speelt ook kleur een rol in haar lijn. De babyblauwe trui en shirt met frisse quotes zorgen voor een extra vrolijke toets.

Veronique Leysen - Maurice

Een ander ruitjespatroon komt aan bod in de collectie knitwear van Veronique Leysen. Zij focust ook op meer ingetogen kleuren die momenteel in de mode zijn, waaronder terracotta en verschillende schakeringen bruin en beige. De stuks zijn eindeloos te combineren en onderscheiden zich dankzij de typisch Maurice-accenten zoals sportieve kragen en het X’je op elk item.

Tom en Milo Waes

Presentator en avonturier Tom Waes, die zich al voor het derde jaar op rij ambassadeur van de modeketen mag noemen, brengt dit najaar een collectie uit met zijn 20-jarige zoon Milo. Verwacht je aan klassieke stuks met een hedendaagse twist die je makkelijk met je zoon kunt uitwisselen, want dat is precies wat er ten huize Waes gebeurt. De twee amuseerden zich te pletter tijdens een fotoshoot in Italië, waar de campagne werd ingeblikt. Dat laat Tom Waes weten via Instagram.