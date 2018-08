PXL-studenten krijgen les in de Verenigde Staten

Hasselt - De professionele bacheloropleiding Toerisme en Recreatiemanagement van Hogeschool PXL verhuist voor het nieuwe academiejaar een deel van haar onderwijsactiviteiten van Hasselt naar de Verenigde Staten. Twee onderwijsprogramma’s worden aan de overkant van de Atlantische Oceaan gepland, meer bepaald in Las Vegas en New York.

Vijftien PXL-studenten trekken vanaf 15 oktober naar Las Vegas waar ze actief zullen deelnemen aan IMEX America, de grootste vakbeurs rond meetings en events van de VS. Hogeschool PXL zorgt voor een Limburgse vertegenwoordiging op deze beurs, in een sector die een belangrijke pijler vormt in het Limburgs toeristisch aanbod. De PXL-studenten nemen deel aan de beurs en krijgen een actieve rol toebedeeld als creative designers binnen de Limburgse meetingindustrie.

In mei 2019 staat New York op het programma, waar studenten de Belgische en Vlaamse aanwezigheid rond kunst, cultuur, architectuur, gastronomie en mode in kaart zullen brengen. Een project waar ze het volledige academiejaar aan werken.

PXL-lector Sandra Di Marcantonio is tevreden dat de opleiding er een punt van maakt om studenten authentieke leertaken voor te schotelen. Toch had ze nooit verwacht dat Hogeschool PXL zo snel met open armen in de VS ontvangen zou worden. “Natuurlijk ben ik met hoge verwachtingen naar Las Vegas en New York getrokken. Het was niet enkel mijn doel onze expertise te delen of te tonen hoe nauw wij binnen onze hogeschool samenwerken met onze studenten. Ik hoopte vooral gelijkgestemde zielen in de Amerikaanse, academische en businesswereld te vinden. Collega’s en partners, die net als wij alles in het werk willen stellen om excellente professionals af te leveren en op toeristisch vlak willen innoveren, daarnaar was ik op zoek. Ik maak me sterk dat we krachtige werkrelaties hebben uitgebouwd en verheug me op de reactie van onze studenten. Die weten tot op vandaag niet dat ook New York onze nieuwe hub zal worden.”