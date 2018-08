Rihanna verrast iedereen met nieuw parfum

Rihanna pakt op Twitter uit met groot nieuws: ze lanceert voor het eerst in acht jaar een nieuw parfum. Het flesje kreeg de naam Reb’l Fleur Love Always mee. In plaats van muziek lijkt Riri zich voorlopig te concentreren op het uitbreiden van haar beautygamma.

Haar laatste album 'Anti' dateert alweer van 2016, maar Rihanna zit ondertussen niet stil. Zo lanceerde ze in 2017 haar eigen cosmeticamerk Fenty Beauty dat in geen tijd razend populair werd. Maar de popster uit Barbados zette haar eerste stapjes in de beauty-industrie al in 2010 toen ze haar eerste parfum lanceerde: Reb'l Fleur. Nu, acht jaar later, breit ze daar met Reb’l Fleur Love Always een vervolg aan.

Het gaat om een identiek flesje, maar dit keer in een zwarte uitgave. De geur is een variant op de eerste Reb'l Fleur, zij het een stuk krachtiger. "Heerlijk fruit maakt plaats voor de weelderige geuren van het eilandleven en een zwoele sfeer, waardoor een gewaagde, tijdloze en echt gedenkwaardige geur ontstaat", klinkt het. Fans die graag een flesje willen, betalen daar zo'n 55 euro voor.