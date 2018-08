Franse president formeel: 'Denemarken krijgt binnenkort Tourstart'

De Franse president Emmanuel Macron, momenteel op staatsbezoek in Denemarken, heeft dinsdagavond laten weten dat het Scandinavische land “een van de komende jaren een Tourstart zal mogen organiseren”. De president zette zijn belofte kracht bij door woensdagochtend een fietstochtje te maken door de straten van Kopenhagen.

Kopenhagen is inderdaad officieel kandidaat om de Tourstart van 2020 of 2021 te mogen organiseren. In dat kader is ook Tourdirecteur Christian Prudhomme mee met de Franse delegatie. De fietstocht van Macron en de Deense premier Lars Lokke Rasmussen – een notoir wielerfan – door de straten van Kopenhagen stond oorspronkelijk niet op de planning. Rasmussen kreeg van Macron een gele trui cadeau, gesigneerd door de recentste Tourwinnaar Geraint Thomas.

Denemarken organiseerde eerder al de start van de Ronde van Italië in 2012. Toen werden er drie ritten (waaronder een tijdrit) verreden op Deens grondgebied.

Foto: AFP

Foto: AFP