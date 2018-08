Moeskroen bevestigt komst van Mbaye Leye: zesde Belgische club voor 35-jarige spits

Excel Moeskroen heeft zoals verwacht Mbaye Leye nu helemaal beet. De 35-jarige Senegalese spits, die al een tijdje gelinkt werd aan de Henegouwse club, komt transfervrij over van KAS Eupen, waar hij amper één seizoen bleef. Moeskroen wordt de zesde Belgische club van Leye.

Dat aanvallende versterking van harte welkom was op Le Cannonier, is een open deur intrappen. De Henegouwers hebben na vijf speeldagen als enige club nog geen enkel punt verzameld, en in die vijf wedstrijden kon de club maar één keer scoren.

TRANSFERT: Mbaye Leye rejoint les rangs mouscronnois!



Bienvenue @MbayeLeye !

Om te voorspellen dat de komst van Leye voor een kentering zal zorgen, hoeven we enkel maar naar de statistieken van de Senegalees te kijken: sinds zijn komst naar de Jupiler Pro League elf jaar geleden scoorde hij 115 competitiegoals.

Bij het scoren van die 115 goals veranderde Leye wel vaak van club: hij kwam uit voor Zulte Waregem, AA Gent, Standard, opnieuw Zulte Waregem, Lokeren, opniéuw Zulte Waregem en KAS Eupen. Bij die laatste club had hij vorige zomer een contract voor drie seizoenen getekend, maar omwille van een machtsstrijd in de kleedkamer werd zijn contract daar in onderling overleg ontbonden. Aan zijn sportieve prestaties kan het niet gelegen hebben, want vorig seizoen scoorde de Senegalees nog 10 keer in 28 wedstrijden.