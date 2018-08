Vlonderpad Kelchterhoef is hersteld

Houthalen-Helchteren - Het leuke houten vlonderpad dat op domein Kelchterhoef de vijver en moeraszone aan Hoeve Mieneke doorkruist, is een fijne attractie op het domein. Zopas werd het pad voorzien van nieuwe, stevige planken.

Het hout waarmee het pad jaren geleden aangemaakt werd, was verouderd en vertoonde op verschillende plaatsen een slechte stabiliteit. De veiligheid was hiermee niet meer optimaal. En dus werden de renovatiewerken aangevat. Die zijn intussen zo goed als rond, waardoor het vlonderpad opnieuw in optimale conditie verkeert! Ideaal moment nu aanstaande zondag 2 september het evenement Kelchteren Kermis plaatsvindt op het domein...