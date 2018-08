Kanye West legt uit waarom zijn slippers te klein waren

Twee weekends terug ging Kanye West op slippers naar het huwelijksfeest van zijn makker 2Chainz en Kesha Ward. En die waren veel te klein. Nu heeft de Amerikaanse rapper zonder al te veel woorden uitgelegd waarom.

De rapper en ontwerper zal niet toegeven dat hij een modeblunder heeft begaan, integendeel. Hij vindt het de normaalste zaak van de wereld dat zijn Yeezy-slippers een paar maten te klein waren. “Dit is de Japanse manier”, schreef hij dinsdag op Twitter bij een paar illustraties van voeten in te kleine slippers.

Bij een van die tekeningetjes staat in rode letters dat de hiel zo’n twee centimeter over de schoenen moet komen. Maar de verklaring van West kan op niet veel sympathie rekenen. Veel fans vinden het wel heel vreemd dat hij twee weken nodig had om zijn keuze te verantwoorden. “Hij probeert zichzelf gewoon te verdedigen nadat hij te kleine schoenen droeg”, schrijft iemand op Twitter.

