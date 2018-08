Belg betaalt te veel voor herziening woonkrediet, waardoor dat niet meer interessant is

Ondanks de historisch lage rentestanden is het voor de meeste mensen niet meer interessant om hun woonkrediet te herfinancieren. Volgens Test-Aankoop vallen de extra aktekosten in België namelijk gemiddeld dertien keer hoger uit dan in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Dat zegt de consumentenorganisatie in een open brief in De Tijd en L’Echo.