Tim Visterin, zanger van ‘De Vogel’ is overleden

Tim Visterin is gisterenmiddag overleden aan een infarct. Dat meldt de VRT. Visterin raakte vooral bekend door de hit ‘De vogel’ uit 1970.

Tim Visterin speelde aanvankelijk als muzikant in de Antwerpse jazzgroep The Jokers en de rockgroep Roland et les Bémols, maar hij werd vooral bekend met zijn lied De vogel. Dat was een bewerking van het Franse nummer Dites-moi, Monsieur van Jean-Claude Darnal, die in Vlaanderen een gigantische hit werd. Het nummer, over een jongen die aan tovenaar Merlijn sterke vleugels vraagt om een mooie vogel te worden, werd opgenomen met het Mechelse Onze-Lieve-Vrouw-knapenkoor en ging meer dan 100.000 keer over de toonbank.

Visterin, geboren in Antwerpen in 1940, werd 77 jaar oud.