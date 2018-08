Verkoudheidje? Eet honing, zegt de Britse gezondheidsdienst

Een lepeltje honing kan wonderen doen bij een verkoudheid. Daarom raden het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) en Public Health England (PHE) voortaan aan om eerst daarmee te beginnen voor je naar de dokter stapt. De Britse gezondheidsdiensten willen daarmee het veelvuldig gebruik van antibiotica tegengaan.

Heb je een verkoudheid? Dan is het beter om eerst een tas warme melk met honing te proberen of enkele geneesmiddeltjes die vrij te verkrijgen zijn (en die bij voorkeur pelargonium, guaifenesin of dextromethorphan bevatten) voor je naar de dokter gaat. Zo luidt de nieuwe richtlijn van het National Institute for Health and Care Excellence en Public Health England. Ze willen zo vermijden dat nog al te veel mensen naar de huisarts stappen met een dergelijk kwaaltje en daarvoor antibiotica zouden krijgen.

Daarnaast is er nog een derde mogelijk medicijn: geduld. Wacht even tot de symptomen vanzelf overgaan, klinkt het. De meeste verkoudheden worden namelijk veroorzaakt door virussen en verdwijnen vanzelf na twee à drie weken. "Antibioticaresistenie is een groot probleem", zegt directeur van PHE Dr. Susan Hopkins in een reactie aan BBC. "Als het veelvuldige gebruik van antibiotica geen halt wordt toegeroepen dan zullen sommige ziektes onbehandelbaar worden."

Opgelet

Let wel op: als de verkoudheid langer aansleept, de kans op complicaties groot is of het een symptoom is van een onderliggende ziekte dan is een bezoekje aan de huisarts wel aangeraden. Die lepel honing mag je trouwens ook niet geven aan kinderen die jonger zijn dan een jaar, soms bevat het goedje namelijk bacteriën die botulisme kunnen veroorzaken.