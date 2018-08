Cavendish “opgelucht” nu hij reden kent voor fysieke problemen, ook Kittel blijft aan de kant

Mark Cavendish (Dimension Data) moet niet meteen terug op de fiets verwacht worden. Dat bevestigde zijn team donderdag in een persbericht. Bij onderzoek werd de aanwezigheid van het virus van Epstein-Barr geconstateerd. “Dit is de reden waarom ik mezelf fysiek al een tijdje niet goed voel”, legde ‘Cav’ zelf uit. “Ik voelde al een hele tijd dat er iets niet klopte.”

Het onderzoek bracht naar voren dat Cavendish al enkele maanden met het virus sukkelde en er diverse wedstrijden mee reed. Hij krijgt nu volledige rust voorgeschreven, vooraleer de trainingen te hervatten.

De Brit liet weten opgelucht te zijn de reden van zijn dip te kennen. “Ik ben blij dat het eindelijk duidelijk is waarom mijn prestaties al een tijd niet optimaal waren.”

De laatste wedstrijd van Cavendish dateert van de Prudential Ride Londen eind juli. Voordien eindigde hij in de elfde etappe van de Tour buiten tijd. De sprinter had van het EK in Glasgow begin augustus een groot doel gemaakt, maar moest enkele dagen voor de start forfait geven op advies van het Britse medische team.

Kittel moet forfait geven met gezondheidsproblemen

Ook Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) komt zondag niet aan de start van de Ronde van Groot-Brittannië (2-9 september). Dat maakte de Duitse spurter bekend in een persbericht van zijn team.

“Jammer genoeg kan ik uit voorzorg zondag niet starten in de Ronde van Groot-Brittannië”, legde Kittel uit. “In mijn huidige situatie heeft het geen zin om te koersen. Ik moet de resultaten van de verdere onderzoeken afwachten. Het risico zou te groot zijn. Ik vind het heel spijtig niet te kunnen starten. Ik heb goede herinneringen aan Groot-Brittannië en won er zowel twee ritten in de Tour als twee etappes in de Ronde van Groot-Brittannië.”

De 30-jarige Duitser moest vorige week opgeven in de ronde van zijn land. Voordien was zijn eerste seizoen in dienst van Katusha ook al geen overrompelend succes. Hij bleef tot dusver steken op twee zeges in 2018, twee etappes in Tirreno-Adriatico.