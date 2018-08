Indrukwekkend: Staf en Mathias Coppens kweken sixpack in amper 2 maanden tijd

Het zesde seizoen van Het Lichaam van Coppens start met een grondige renovatie. Niet van het programma, maar wél van het lichaam van Coppens zelf: het lijf van Staf en Mathias. De broers vroegen zich af of ze, als ze maar genoeg trainen en op hun eten letten, genoeg spieren en een sixpack kunnen kweken om onderbroekenmodel te worden.

Om de lat meteen hoog te leggen, gaven Staf en Mathias Coppens zichzelf slechts twee maanden tijd om die doelstelling te halen. Het resultaat mag er zijn: na twee maand lijken de lichamen van Staf en Mathias in niets meer op wat ze waren. Winkelketen HEMA zorgde voor een shoot en folder: vanaf woensdag zijn de broers Coppens te bewonderen in de folder van de winkel.

Sixpack

Staf en Mathias kregen professionele begeleiding en moesten hun eetgewoonten drastisch aanpassen. Droge worst, een portie gemengd, de Duveltjes: het was lang taboe. Twee maanden lang waren er alleen soep, rijst en kip en veel trainingen. Na bijzonder intensieve en moeilijke weken kroop de opdracht die ze zichzelf hadden aangemeten niet alleen in lijf en leden, maar ook in het hoofd. Zowel Staf als Mathias konden twee maanden aan niks anders denken dan wat ze mochten eten en wat niet. Echt vrolijk wordt een mens daar niet van.

De lichamen van Coppens werden op foto vastgelegd aan het begin van de proef en op het einde. Ze schoppen het naast onderbroekenmodel ook tot calenderboys, want de foto’s zijn verwerkt in een kalender die verkocht zal worden ten voordele van Rode Neuzen Dag.

Foto: Hema

‘Het Lichaam van Coppens’, vanaf donderdag 6 september om 20u35 op VTM.