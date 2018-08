Nieuw terrein De Vurige Herder geopend

Houthalen-Helchteren - Op de sportterreinen in Laak werd afgelopen weekend het nieuwe oefenterrein van hondenclub De Vurige Herder officieel geopend. Dat gebeurde met een fijne opendeurdag waarbij iedereen kon kennismaken met de werking van de club.

Al een hele poos was De Vurige Herder op zoek naar een nieuwe stek voor haar werking. De zoektocht strandde uiteindelijk in Laak. Een voormalig voetbalterrein aan de Lakerheiweg werd de club ter beschikking gesteld. Intussen is het terrein helemaal ingericht waardoor de honden en hun baasjes optimaal kunnen trainen. De Vurige Herder richt zich op op de takken gehoorzaamheid, sport en dienstwerk. De club, ontstaan in 2012, bouwde de voorbije jaren een prima reputatie op in de hondensportwereld. Met deze nieuwe stek kan de club haar werking verder uitbouwen.