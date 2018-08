MIVB zet chauffeur met nazi-tatoeage aan de deur

Een chauffeur van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB is ontslagen omdat hij op een personeelsfeestje trots zijn neonazi-tatoeages toonde. Op zijn arm staat onder andere 88 getatoeëerd wat staat voor Heil Hitler.

Olivier B. heeft al meer dan 25 jaar dienst bij de MIVB. Een chauffeur met een vlekkeloze staat van dienst. Maar maandag is hij op staande voet aan de deur gezet. Niet dat hij een zware fout maakte tijdens zijn dienst. Tijdens een van de hittegolven deze zomer daagde Olivier B. tijdens een personeelsfeestje in de stelplaats in Oudergem plots op in short en ‘marcelleke’ en konden collega’s niet naast zijn opvallende tatoeages kijken, weet Het Laatste Nieuws.

Op zijn arm staat onder andere 88, twee keer de achtste letter van het alfabet. Die HH staat voor Heil Hitler. Veder heeft hij een tatoeage van een adelaar met gespreide vleugels, het teken van het Derde Rijk, op zijn gespierde armen. Collega’s namen foto’s en die belandden bij Joël Rubinstein, de voorzitter van de liga tegen antisemitisme.

“Dit strookt totaal niet met onze waarden. Bovendien zijn de tekens strafbaar door de wet op negationisme”, zegt An Van Hamme van MIVB, die geen weet heeft van vroegere klachten tegen de chauffeur.

Advocaat arbeidsrecht Peter Stroobants zei woensdagmorgen op Radio 1 dat de MIVB het volgens hem mogelijk nog moeilijk zal krijgen om het ontslag te verdedigen als de man naar de rechtbank stapt. De vraag is, zegt Stroobants, of hij daar ook op het werk mee te koop liep of alleen op dat privéfeestje. Of de tatoeage met andere woorden te zien was als hij zijn uniform droeg.

Als hij strafrechtelijk vervolgd zou worden, riskeert hij tot een jaar cel.