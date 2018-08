Taylor Hanson wordt al voor de zesde keer papa

Als je jong was in de jaren 90 dan is de kans niet gering dat er een poster van de Hanson-broertjes in je slaapkamer hing. De drie scoorden in 1997 een monsterhit met 'MMMBop', maar zijn ondertussen volwassen mannen mét een gezin. Vooral Taylor doet zijn best wat gezinsuitbreiding betreft en wordt binnenkort voor de zesde keer vader.

Taylor Hanson is vandaag 35 jaar oud, al zestien jaar getrouwd met Natalie Hanson en wordt in december voor de zesde keer papa. Samen hebben ze met Jordan Ezra (15), Penelope Anne (13), River Samuel (12), Viggo Moriah (9) en Wilhelmina Jane (5) dus al vijf kinderen.

"Wat is beter dan een vader zijn van vijf kinderen? Misschien wel eentje zijn van zes? Baby Hanson nummer zes komt eraan in december en we zijn door het dolle heen", schreef hij op Instagram onder een foto van zijn gezin.

Grote familie

Ondertussen hebben ook zijn broers niet stilgezeten. Isaac (37) en zijn vrouw Nikki hebben met Clarke Everett (11) en James Monroe (10) en dochtertje Nina Odette (4) ook al drie kinderen. De jongste van het muzikale trio, Zac (32), heeft ook al vier kinderen met zijn vrouw Kate: John Ira Shepherd (10), Junia Rose Ruth (7), George Abraham Walker (4) en Mary Lucille Diana (2).