Deze kledingstukken doen je ouder lijken

Dat je op je vijftigste geen minijurkje meer hoeft te dragen, spreekt voor zich. Maar omgekeerd wil je ook geen kleding dragen die je ouder doet lijken. Haal deze 'boosdoeners' alvast uit je garderobe!

1. Blouses met een strik(kraag)

Blouses met een strik verouderen volgens celebrity styliste Anita Patrickson altijd. Ook als je een grote(re) boezem hebt, laat je een verzwarend onderdeel als een strik best achterwege. Tenzij je het op een poepchique manier kan stylen, kies je dus beter voor deze types blouses:

2. Jurkjes zonder mouwen tot op de knie

Een klassiek model, maar niet waar je naar op zoek bent als je er jonger wilt uitzien. Vrouwen in de twintig en dertig kiezen daarom beter voor een leuk topje, gecombineerd met een plissérok tot onder de knie of een kokerrok tot op de knie. Accentueer je taille met een fijn riempje.

3. Korte cardigans

Korte cardigans zijn sowieso geen goede keuze als je iets bredere heupen hebt en volgens Patrickson laat je ze eveneens beter links liggen als je je wat jonger wilt kleden. Kies in de plaats voor een model dat tot net onder je heup valt of voor een iets langer exemplaar tot boven je knie. Gecombineerd met een jeans en een paar stoere enkellaarsjes herleid je hun bomma-potentieel tot nul.

4. Oorbellen met parels of diamantjes

Voor je veertigste zijn oorbellen met parels of diamantjes - ongeacht of ze echt of vals zijn - volgens Patrickson géén optie. Of toch niet als je ze voor een alledaagse werkdag draagt. In plaats daarvan opteer je beter voor statement oorbellen die je outfit meteen wat extra pit geven!