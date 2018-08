Xavier Taveirne presenteert ‘Het Journaal’ op sneakers, maar daar is een reden voor

Op sneakers en in een hemd zonder kraag: zo presenteerde Xavier Taveirne eergisteren ’Het Journaal Laat’. Behoorlijk informeel voor een nieuwsanker, maar volgens hoofdredacteur Inge Vrancken kan het perfect.

“Dit is doorgesproken met Xavier en het mag. We hebben niet toevallig voor Xavier en Fatma Taspinar gekozen om Het Journaal Laat te presenteren. Hun stijl is nog altijd mooi en verzorgd, maar losser omdat het publiek op dat uur jonger is. We willen ons aanpassen.”

De uitzending van maandag eindigde met een uitsmijter over een Zweed die het Eurovisiesongfestival naspeelde met Legofiguurtjes: “Dat zouden we in Het Journaal van zeven uur niet doen. Maar aan het einde van het late journaal kan dat, het past bij het moment waarop de mensen gaan slapen.”