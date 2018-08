Beste vriend van Yvo T. reageert: “Hij is geen marginaal figuur, maar ik hoef hem nooit meer te zien”

Een wat marginale figuur die achter in de tuin in een caravan woonde en drugs dealde met de buurjongens. Dat is hoe Yvo T. (36), de F1-freak uit Nederlands-Limburg die zaterdagnacht in Spa agent Amaury Delrez (38) doodschoot, in de media beschreven wordt. “Dat beeld klopt niet”, zegt zijn beste vriend in De Limburger.