Genk stalt Amine Khammas op huurbasis bij Nederlandse Den Bosch

Racing Genk heeft woensdag laten weten linksachter Amine Khammas een jaartje ervaring te laten opdoen bij de Nederlandse tweedeklasser FC Den Bosch.

De 19-jarige Khammas vervoegde Genk in de zomer van 2015, vanuit de toenmalige Jean-Marc Guillou Academie in Tongerlo. Vorige zomer maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de Limburgers. In totaal zou hij 15 keer uitkomen voor Genk.

Foto: JEFFREY GAENS

Bij Den Bosch hoopt hij meer minuten te kunen maken. “Ik ben blij dat ik de overstap naar FC Den Bosch heb gemaakt”, liet hij op de website van de Nederlandse tweedeklasser weten. “FC Den Bosch is een club die de weg omhoog heeft ingezet en ik lever daar graag mijn bijdrage aan. De eerste dagen in Stadion De Vliert zijn goed verlopen. Ik werd goed ontvangen door mijn nieuwe teamgenoten en ik kijk er naar uit om mijn eerste minuten te mogen maken voor FC Den Bosch.”

FC Den Bosch beëindigde de Eerste Divisie vorig jaar als elfde. Na twee speeldagen in het nieuwe seizoen behaalden de blauwhemden drie punten. Het team werd recent overgenomen door Kachi Jordania, een Georgiër en zoon van voormalige Vitesse-eigenaar Merab Jordania.