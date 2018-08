Anderlecht pakt verrassend uit met Engelse verdediger als nieuwste aanwinst

Anderlecht heeft een nieuwe linksvoetige centrale verdediger beet: de 26-jarige Engelsman James Alexander Lawrence. Een verrassing want zijn naam was nooit eerder opgedoken in de transfergeruchten rond de Brusselse club.

“Zopas bereikten we een akkoord met de Slovaakse club AS Trencin over de definitieve overgang van de James Alexander Lawrence”, meldt de club. De 26-jarige verdediger tekende een contract voor drie jaar plus één jaar optie.

Lawrence kreeg zijn jeugdopleiding in Engeland en Nederland bij gerenommeerde clubs als Arsenal, Queens Park Rangers, Ajax, Sparta en RKC. Op profniveau speelde hij sinds de zomer van 2014 in Slovakije bij Trencin. Hij verdedigde 115 keer de kleuren van die club, en scoorde daarin negen keer. In zijn eerste twee seizoenen in Slovakije veroverde hij de dubbel (titel + beker). De voorbije zomer was hij ook nog een vaste pion in de verdediging tijdens de Europese stuntzege tegen Feyenoord (4-0).

De Engelsman wordt zo de volgende in het rijtje Trentinspelers die mag proberen door te breken in de Jupiler Pro League. Eerder leverde de Slovaakse opleidingsclub van de Nederlandse oud-speler Tscheu La Lang ook al talenten als Moses Simon, Wesley Moraes, Samuel Kalu en Leon Bailey af in België.

Anderlecht begon het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League uitstekend. Na vier overwinningen in de eerste vier duels leden de Brusselaars afgelopen zondag een eerste nederlaag, op bezoek bij Club Brugge (2-1). Komende zondag ontvangt paars-wit Antwerp in het Constant Vanden Stock-stadion.