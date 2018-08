Kylie Jenner ruilt Puma in voor adidas

Kylie Jenner (21) heeft aangekondigd dat ze de nieuwe brand ambassador wordt van adidas. Daarmee volgt ze in de voetsporen van haar zusje Kendall en haar schoonbroer Kanye West, die er alle twee al deel van uitmaakten.

Het was Kylie Jenner zelf die via Instagram aankondigde dat ze de adidas-familie zou vervoegen. Een opvallende keuze, zeker gezien het feit dat ze al sinds 2016 een van de uithangborden was bij Puma. En laat Puma nu net het sportmerk zijn dat werd opgericht door Rudolf Dassler, die voordien samen met zijn broer Adolf Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik beheerde dat later werd omgevormd tot adidas. Al decennialang concurrenten dus en dat allemaal als het gevolg van een familievete.

Dat Kylie ooit bij Puma tekende, leverde op zijn beurt bijna een familievete op ten huize Jenner-Kardashian. Kanye West, die sinds 2015 met adidas samenwerkt voor zijn Yeezy-collecties, vond het maar niets dat zijn schoonzusje bij de concurrentie aan de slag was. "Kylie hoort bij team Yeezy. Puma we gaan jullie miezerige miljoenen teruggeven. Probeer nooit meer onze familie te verdelen", liet hij zich anderhalf jaar geleden nog op Twitter ontvallen.

Falcon

Bij adidas zal Kylie onder meer de ambassadeur worden voor de Falcon-sneakers. "Als levenslange fan van het merk belichaamt Kylie de stoutmoedigheid van Falcon en we zijn zeer verheugd om aan te kondigen dat zij het gezicht wordt van de campagne", klinkt het in een mededeling van adidas.