Gezinsdrama in West-Vlaanderen: vrouw brengt drie kinderen om het leven en probeert zelfmoord te plegen

De politie en het parket onderzoeken het overlijden van drie jonge kinderen in het West-Vlaamse Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke. Volgens de eerste vaststellingen bracht de moeder van de kinderen hen vannacht om.

De 30-jarige vrouw probeerde daarna uit het leven te stappen: omstreeks 2 uur reed ze met haar wagen tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. De vrouw overleefde de klap en vertelde aan de hulpdiensten dat ze haar kinderen iets had aangedaan. Daarna werd ze in het ziekenhuis opgenomen, waar ze werd gearresteerd.

In het huis van de vrouw werden de levenloze lichamen van de drie jonge kinderen teruggevonden, alle hulp kwam voor hen te laat. Het is voorlopig niet duidelijk waarom de vrouw haar kinderen - tussen 0 en 4 jaar oud - om het leven bracht. Het parket, de politie en het labo zijn momenteel ter plaatse.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be