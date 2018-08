Een op de zes werkende Belgen kan geen maand overbruggen zonder loon

Eén Belg op de zes die werkt, kan geen maand overbruggen zonder loon. Door ziekte of scheiding, maar ook omdat ze niet aan ­later denken. “Eigenlijk moet je zeker drie maandlonen reserve hebben.”

Eind juni stond in ons land 265,8 miljard euro geparkeerd op spaarboekjes. Een absoluut record. Toch heeft één op de zes werkende Belgen geen buffer om een maand door te komen zonder loon. Dat leert een bevraging van onderzoeksbureau Indiville in opdracht van BinckBank bij 1.250 Belgen. Hoe valt zoiets te rijmen?

“Dat lijkt contradictorisch, maar dat is het niet”, zegt Fadwa Lahssini, woordvoerster van BinckBank. “Eén op de zes die er niet in slaagt, betekent dat vijf op de zes daar wel toe in staat zijn.”

Toch moet het beter, vindt ook Pascal Paepen, docent ­financiën aan Thomas More: “Dit bewijst dat flink wat Belgen echt moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Als gevolg van werkloosheid, ziekte, faillissement of scheiding. Al zullen er ook tussenzitten die niet aan de verleidingen van de consumptiemaatschappij kunnen weerstaan, of die bewust leven in het hier en nu, zonder aan later te denken. Niet slim, want eigenlijk moet je minstens drie maandlonen reserve hebben om onverwachte kosten te kunnen dekken. En liever nog zes maanden, rekening houdend met de ongeruste ziel van de Belgen. Wij zijn geen Amerikanen, hé!”

“Slechtste leerling van de klas”

Opmerkelijk: 46- tot 55-jarigen scoren het slechtst. Daar beschikt liefst één op de vijf niet over een spaarreserve. “Daar zijn twee verklaringen voor”, zegt Fadwa Lahssini: “Die groep is vaak nog volop zijn woonlening aan het af­betalen en heeft tegelijk ­studerende kinderen.”

“Al hoort daar wel de kanttekening bij dat een ­hypotheek aflossen eigenlijk ook een vorm van sparen is”, zegt Pascal Paepen. “Want eens je woning is afbetaald, woon je gratis en heb je meer over om je oude dag voor te bereiden.”

Dat laatste is trouwens geen overbodige luxe, want volgens de bevraging van BinckBank hebben 7 op de 10 Belgen geen idee hoeveel pensioen ze zullen krijgen. “Twee op de drie alleenstaanden zijn zelfs té optimistisch: zij denken na hun pensionering meer dan 1.500 euro per maand nodig te hebben, terwijl het gemiddelde pensioen waar ze volgens de Federale Pensioendienst recht op hebben slechts 1.100 euro is”, zegt Fadwa Lahssini. “Met de huidige lage spaarrente krijg je dat verschil niet bijgepast.”

Blijft nog de vraag hoe het komt dat zelfstandigen zo veel beter scoren dan alle andere beroepscategorieën. “Zij zijn dag in dag uit met hun financiën bezig”, aldus Lahssini. “Daarom maken ze ook sneller werk van een goede financiële planning.” Paepen ziet nog een element: “Ze beseffen wellicht ook goed dat hun sociale bescherming en hun pensioen lager zijn en dat ze dus zelf vroeg genoeg moeten beginnen te sparen.”