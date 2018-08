Eddie Murphy wordt voor de tiende keer vader

Filmster en komiek Eddie Murphy (57) kan bijna een voetbalploeg oprichten. In december wordt hij immers voor de tiende keer papa.

Het is nog wel maar het tweede kind met zijn huidige vriendin Paige Butcher. Het nieuws kon niet langer meer geheim worden gehouden, omdat Butcher een buikje heeft gekregen.

In 1989 kreeg Murphy zijn eerste zoon. Reeds een jaar later kwam nummer twee. Murphy had toen al een andere vriendin. Nadien volgde zijn huwelijk met Nicole Mitchell, dat vijf kinderen opleverde. Na zijn scheiding van Mitchell in 2006 begon Murphy een relatie met Spice Girl Mel B, die ook zwanger raakte. Maar Murphy trok het vaderschap in twijfel. Pas toen een DNA-test duidelijkheid gaf, moest hij toegeven dat hij wel degelijk papa was van Mels dochter.