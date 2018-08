‘Thuis’-actrice Leen Dendievel in stilte getrouwd met zanger Udo

Thuis-actrice Leen Dendievel (34) en zanger Udo Mechels (42) zijn getrouwd. U kreeg net als wij wellicht geen uitnodiging, want ze deden het in stilte.

Het huwelijk vond een paar weken geleden plaats, vertelde ze bij Bruno Wydaele in Het Zomert met. “Ik ben de vrouw geworden van mijn man. We zijn een team. Als je de ware liefde hebt gevonden, ben je bereid om er voor elkaar te zijn. Ik wil dat het voor eeuwig is, daar ga ik toch heel hard mijn best voor doen.”

Een feest komt later nog, maar een kinderwens heeft het koppel niet. “Ik zie het niet, ik voel het niet”, zegt Dendievel. “We hebben een ander leven.”

De twee zijn vier jaar samen en sinds vorig jaar verloofd.