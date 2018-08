Saartje Vandendriessche krijgt tweede zit in ‘De Slimste Mens’

Ook Saartje Vandendriessche (43, foto) doet dit ­najaar opnieuw een gooi naar de ­titel van De Slimste Mens ter Wereld. Het ­gezicht van Eén-programma Op de Man af nam tien jaar geleden ook deel.

Het aanleggen van lijstjes, het plunderen van encyclopedieën en het doorploegen van kranten mag ook voor Saartje Vandendriessche dagelijkse kost worden. Ook zij waagt vanaf midden oktober haar kans in de quiz met Erik Van Looy. Vandendriessche nam al een keer deel in 2007, het jaar waarin Annelies Rutten de ­finale won tegen Hans Bourlon en Eva Brems. De Eén-presentatricehield het toen drie ­afleveringen vol.

Dat Saartje Vandendriessche in de quiz haar tanden zal laten zien, staat nu al vast. Vorig jaar sprak ze op Radio 1 vrijuit over het seksisme dat VRT-collega Danira Boukhriss te beurt viel tijdens haar deelname aan De Slimste Mens ter Wereld: “Danira is een vrouw die niet op haar mond is gevallen en daar is Vlaanderen nog niet klaar voor. Als een man zo uit de hoek komt, dan is dat normaal. Dan is het zelfs een leuke man. Maar als een vrouw dat doet, moet dat meteen neergesabeld worden.”

De namen van vier andere deelnemers waren al bekend: Peter Van de Veire van MNM, actrice Clara Cleymans, Hans Vanaken van Club Brugge en Wouter Vandenhaute, de voormalige baas van Woestijnvis.