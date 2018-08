Novak Djokovic (ATP 6) heeft zich dinsdag in de eerste ronde van de US Open laten niet laten verrassen. De 31-jarige Serviër zag af met de hitte én de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 41), maar won uiteindelijk in vier sets: 6-3, 3-6, 6-4 en 6-0. De wedstrijd duurde drie uur en een minuut.

Djokovic schreef het toernooi in het verleden tweemaal op zijn naam. Zowel in 2011 als 2015 was hij in New York de beste. De Serviër won vorige maand nog voor de vierde maal in zijn loopbaan Wimbledon.