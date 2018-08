Leander Dendoncker mag vieren bij debuut voor Wolverhampton, Depoitre en Mbenza uitgeschakeld

Leander Dendoncker heeft dinsdag zijn debuut gemaakt bij het Engelse Wolverhampton. In de League Cup startte hij tegen Sheffield Wednesday voor het eerst in de basis, en won met 0-2.

Dendoncker werd in de verdediging uitgespeeld, en maakte de 90 minuten vol zonder een tegendoelpunt te slikken. Na doelpunten van Bonatini (53.) en Costa (85.) was de 0-2 zege bij Sheffield Wednesday een feit. Christian Benteke ontbrak in de selectie bij Crystal Palace, dat met 0-1 won bij Swansea. Ook Nacer Chadli ontbreekt nog altijd bij West Bromwich, dat met 2-1 won van Mansfield.

Bij Huddersfield stonden zowaar twee Belgische spitsen in de basis: Isaac Mbenza en Laurent Depoitre. Ze kwamen tegen Stoke City echter niet tot scoren, en leden een 2-0 nederlaag. Huddersfield is dus uitgeschakeld. Bij Fulham zat Dennis Odoi tegen Exeter de hele wedstrijd op de bank, maar met Ibrahima Cissé startte een andere Belg wel in de basis. Na twee doelpunten van Kamara (4, 48.) wist hij mee de kwalificatie af te dwingen voor de volgende ronde. Ritchie De Laet speelde de hele wedstrijd op het middenveld van Aston Villa, maar verloor met 1-0 van Burton na een doelpunt van Boyce (52.).

In de Franse Coupe de la Ligue ging Guillaume Gillet er met Lens uit tegen Metz. Het stond na doelpunten van Jallow (45+2.) en Ba (86.) 1-1 na de reguliere speeltijd, en Metz haalde het met 4-5 in de strafschoppen.