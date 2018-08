HasseltVanaf volgend schooljaar wil methodeschool van Veldeke GO! Next starten met een derde graad in het secundair onderwijs. Ze zijn dan de eerste volledige humaniora in Limburg waar je methodeonderwijs kan volgen, en een van de weinige in heel Vlaanderen. “Ouders blijven er maar naar vragen”, zegt directeur Freya Konings.