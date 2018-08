“Niet betaald maar wel mijn zaak overgenomen”

GenkDe politiezone Carma onderzoekt een mogelijke oplichting door twee West-Vlamingen die bvba’s overnemen maar vervolgens niet betalen. “Ik wacht nog altijd op de 130.000 euro die mij in het overnamecontract was beloofd maar intussen staat mijn zaak wel al op een andere naam”, zucht gedupeerde Kristof Maris van Imak Design uit Genk. Een van de verdachten kreeg eerder dit jaar al vijf jaar voor oplichting bij de overname van handelspanden, maar ging in beroep.