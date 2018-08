HasseltOp 16 september of op Autoloze Zondag start de stad Hasselt met een groepsaankoop voor elektrische bak-, plooi-, heren- en damesfietsen en steps. Iedereen die woont, werkt of studeert in de provinciehoofdplaats kan eraan deelnemen. “Concrete prijzen kunnen wij pas geven na een offerteronde. Om een goede prijs en kwaliteit te kunnen garanderen, gaan wij in zee met Test Aankoop”, verduidelijkt schepen van Leefmilieu Joost Venken (Groen).