KRC Genk heeft gisteren de 22-jarige offensieve middenvelder Ivan Fiolic vastgelegd. De Kroatische belofteninternational arriveerde in de late voormiddag voor medische en fysieke tests, in de late namiddag zette hij zijn handtekening onder een vierjarig contract. KRC Genk zou Dinamo Zagreb ongeveer 1 miljoen euro plus eventuele bonussen betalen voor de overgang.