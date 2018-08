Enthousiasme in Genk en Lommel over onderling duel

De onschuldige hand van Wilfried Van Moer bezorgde Limburg een prachtaffiche in de zestiende finales van de Beker van België. Het vooruitzicht op KRC Genk-Lommel SK zorgt in beide kampen voor enthousiaste reacties. “Een extra derby is altijd leuk meegenomen.”