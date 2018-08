Kevin Bourdiaudhy van Termolen is een vreemde eend in de bijt in vierde A. Niet zo zeer om zijn opvallende naam, wél omdat de 37-jarige piloot na 27 jaar opnieuw de voetbalschoenen aantrekt. “Na twee weken heb ik er even aan getwijfeld om te stoppen”, geeft de nieuwe rechterflankspeler toe.