Nest met jongen in Leuven is eerste in anderhalve eeuw

HasseltNa de wolf werkt ook de raaf aan zijn comeback in onze contreien. Sinds 1865 werd in Vlaanderen geen ravennest meer aangetroffen. Tot vogelliefhebbers er onlangs eentje vonden in het Meerdaalwoud, bij Leuven. “Dit is de vervolmaking van een voedselketen”, vertelt Kelle Moreau, vogelexpert van Natuurpunt.