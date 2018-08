HasseltMethodescholen schieten als paddenstoelen uit de grond. Vooral in het gemeenschapsonderwijs (GO!): in Limburg zit al 20 procent van de kinderen uit het GO!-basisonderwijs in een methodeklas. Meer dan het Vlaamse gemiddelde van 13 procent. In het katholiek onderwijs is het aantal methodescholen daarentegen zeer beperkt.