“Nee, het is niet normaal dat je je kleuter wenend aan de schoolpoort afzet”

HASSELT“Beste ouders, het is niet normaal dat je je kleuter op zijn eerste schooldag wenend aan de poort afzet. Laat je niks wijsmaken, het is net normaal dat je mee de klas in mag.” Die oproep doet gezinspedagoog Michel Vandenbroeck (Universiteit Gent) naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. Maar lang niet alle scholen zijn daarvan overtuigd. “De korte pijn is beter.”