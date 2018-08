Op de tweede dag van de US Open zorgde Kirsten Flipkens voor de verrassing door Coco Vandeweghe, vorig jaar nog halve finaliste, te verslaan in twee sets. Alison Van Uytvanck en Yanina Wickmayer konden niet stunten. Later op de avond moesten ook Ruben Bemelmans (tussenstand: 2-2) en David Goffin (2-0-voorsprong) nog aan de bak. Hun wedstrijden waren nog niet afgelopen bij het ter perse gaan.