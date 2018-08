Een sleutelbeenbreuk en een ferm toegetakelde rug. Dat is het verdict voor Robbe Ghys na zijn zware valpartij op het EK voor de jeugd in het Zwitserse Aigle. De 21-jarige Lummenaar lag op medaillekoers in het omnium, maar smakte bij één van de laatste nummers, de afvalling, keihard tegen de houten piste. “Ik ga het nu twee weken rustig aan doen en daarna zien we wel.”