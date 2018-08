Ligue 1-club Dijon bevestigt de komst van Laurent Ciman: “Meerwaarde”

Laurent Ciman verdedigt de volgende twee seizoenen de kleuren van Dijon. Dat heeft de Franse club dinsdag laten weten. De 33-jarige verdediger, die overkomt van het Amerikaanse Los Angeles FC, moet wel nog zijn medische tests afleggen.

Een transfer van Ciman hing al langer in de lucht. Eerder dinsdag had de Rode Duivel via Twitter laten weten LA te verlaten voor Frankrijk, zonder een naam van een club te noemen.

“Ciman is een speler die we al verschillende seizoenen willen”, reageert voorzitter Olivier Delcourt. “Wij zijn dus heel blij hem en zijn familie te mogen ontvangen. Zowel op sportief als menselijk vlak zal hij voor de club een meerwaarde zijn.”

Dijon is de Ligue 1 prima gestart met drie zeges op rij. Alleen grootmacht PSG doet even goed.