“Gaat er harder aan toe dan vroeger”

In 2000 fietste hij nog naar de Belgische driekleur bij de elite zonder contract. Achttien jaar en een korte profcarrière later maakt de 42-jarige Genkenaar Kenneth Mercken opnieuw deel uit van het (prof)peloton. In zijn achterzak steekt intussen een afgewerkte langspeelfilm, ‘Coureur’, die in oktober in wereldpremière gaat op het Filmfestival van Gent. “Het is frappant hoe snel je weer deel uitmaakt van de wielerwereld”, verbaast de cineast zich over zijn opmerkelijke rentree, die woensdag een vervolg krijgt in de Druivenkoers.