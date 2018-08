Boze Charltonfans starten politieke partij tegen Duchâtelet in Sint-Truiden: "Al twee kandidaten"

Sint-Truiden -

‘Roland Out Today’, kortweg ROT. Zo heet de partij die boze fans van de Londense voetbalclub Charlton Athletic in Sint-Truiden willen oprichten. Hun belangrijkste – eigenlijk enige – programmapunt: zakenman Roland Duchâtelet (71), eigenaar van ‘hun’ club, irriteren. “Want hij ruïneert onze club”, zegt spreekbuis John Barnes (63). De Londenaars dropten al folders in de bussen van Truienaars om hen te overtuigen op ROT te stemmen. En via een advertentie in deze krant vragen ze inwoners om op de lijst te staan. Ze loven hiervoor 1.200 euro uit. “Er zijn al twee kandidaten.”