Kirsten Flipkens ontdoet zich van sterke Amerikaanse en bereikt tweede ronde op de US Open

Kirsten Flipkens (WTA 57) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De 32-jarige Kempense klopte in de eerste ronde de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 25) in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/3). De partij duurde twee uur.

Flipkens kijkt in de tweede ronde de winnares van het duel tussen de Zwitserse Timea Bacsinszky (WTA 745) en de Servische Aleksandra Krunic (WTA 49) in de ogen.

Alison Van Uytvanck (WTA 39) en Yanina Wickmayer (WTA 94) sneuvelden eerder dinsdag in de eerste ronde in New York. Elise Mertens (WTA 15) veroverde maandag wel haar ticket voor de tweede ronde. De Limburgse neemt het daarin op tegen de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 72).