WICO-scholengroep stelt hervorming jaar uit na druk van ouders

Overpelt / Neerpelt - Scholengemeenschap WICO stelt de geplande hervorming een jaar uit tot 1 september 2020. Een bijzondere raad van bestuur heeft dit beslist na maanden van commotie. Een groep ouders die het gebrek aan overleg hekelen, diende klacht in bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. “En zolang die geen uitspraak heeft gedaan, kan er van definitieve plannen geen sprake zijn”, reageert hun woordvoerder.

