Steeds meer Vlamingen zoeken online hulp: "Anonimiteit en laagdrempeligheid overtuigt groep die anders niet bereikt wordt"

Brussel -

Websites die hulpverlening aanbieden bij problemen met alcohol, drugs, gokken of depressie krijgen steeds meer bezoekers over de virtuele vloer. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V) opvroeg bij Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V). “Online therapie slaat zeer goed aan in Vlaanderen”, zegt Jans, “maar er is wel nood aan een beter kader en kennisdeling tussen de verschillende initiatieven.”