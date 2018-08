Slachtoffer racistische vechtpartij getuigt: “Ik ben bang van die mensen”

De 15-jarige Leroy A. is zondagnamiddag slachtoffer geworden van schokkend, zinloos en racistisch geweld in het station van Aarschot. Beelden van de feiten zijn als een lopend vuurtje rondgegaan op Facebook. Intussen is een gerechtelijk onderzoek geopend voor slagen en verwondingen met racistisch motief. De burgemeester van Aarschot reageert verbolgen. Hij is van overtuiging dat het opruiende taalgebruik van “extremistische en populistische” politici en zulke racistische incidenten verband kunnen houden.